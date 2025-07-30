Зампред заксобрания Челябинской области снялся с выборов в региональный парламент

Единоросс-тяжеловес отказался от борьбы за мандат депутата законодательного собрания Челябинской области после национализации «Южуралзолота».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , заместитель председателя заксобрания Челябинской области Юрий Карликанов подал в региональный избирком заявление о снятии своей кандидатуры с выборов в ЗСО.

73-летний единоросс-тяжеловес избирался депутатом регионального парламента четыре созыва подряд. С 2009 по 2020 годы был первым заместителем председателя законодательного собрания, в настоящее время занимает пост вице-спикера.

В выборах ЗСО, запланированных на сентябрь текущего года, Карликанов должен был участвовать по списку «Единой России», занимая в нем проходную 11-ю строчку.

Однако после событий, связанных с национализацией группы компаний «Южуралзолото», принадлежащей еще одному вице-спикеру южноуральского парламента Константину Струкову, Юрий Карликанов от борьбы за депутатский мандат отказался.

Интересно, что Карликанов родился в Верхнеуральске, ставшем в конце 1990-х вотчиной Константина Струкова. Именно по Верхнеуральскому округу Струков избирался в региональный парламент.

Бизнес Юрия Карликанова связан со строительной отраслью. Он совладелец производственного объединения «Челябинск-стройиндустрия» («ЧелСИ»), а также ряда предприятий, занятых торговлей стройматериалами и их добычей.

Именно компания Карликанова построила в 2007 году бизнес-центр «Челябинск-Сити» на улице Кирова. В 2016 году принадлежащая ему компания продала здание структуре, принадлежавшей АО «Южуралзолото Группа Компаний».

Отметим, что Юрий Карликанов – уже второй кандидат, отказывающийся от участия в выборах в заксобрание Челябинской области после национализации «Южуралзолота». Ранее избирательную кампанию покинул предприниматель Сергей Евтеев, выступавший свидетелем в деле о передаче государству ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО ЮГК) и других активов, находившихся под контролем Струкова. Он выдвинул свою кандидатуру по Верхнеуральскому округу №24 (в него входят Уйский район, Верхнеуральский, Нагайбакский, Пластовский и часть Чесменского муниципальных округов), бывшем до этого «родным» округом Константина Струкова.

Двух предпринимателей долгое время связывали деловые отношения. Как рассказал Евтеев в суде, ему формально принадлежали доли в уставном капитале ООО «Арбат-Сити», ООО «Трансальянс», ООО «Южноуральская технологистическая компания» и ООО «Уралтранскомплект», бенефициаром которых выступал Константин Струков.

Именно Сергей Евтеев, выступая в судебном заседании, рассказал о подарках, которые по просьбе Струкова готовил и прередавал южноуральским чиновникам. В том числе губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и его супруге.

Напомним, 11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» и других активов (в том числе бизнес-центра «Челябинск-Сити») и передаче их в доход государства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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