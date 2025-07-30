Разлившаяся река затопила земельные участки и смыла мост в южноуральском поселке

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с наводнением в Магнитке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Кусинского района контролирует ситуацию с подтоплением территории поселка Магнитка.

«В связи с обильными атмосферными осадками произошел разлив русла реки Куса, уровень воды поднялся на 1 метр, в связи с чем произошло подтопление приусадебных участков на двух улицах Магнитского городского поселения и размыв автомобильного моста», – уточнили представители прокуратуры.

Ситуация в поселке находится под контролем всех оперативных служб. Жители, чьи дома находятся в зоне подтопления, предупреждены о возможной эвакуации в случае необходимости.

На территории Магнитского городского поселения введен режим повышенной готовности, пункты временного размещения готовы для размещения и приема жителей.

В настоящее время в Магнитке вскрыли два участка дорожного полотна для отвода воды из русла реки Куса.

Кроме того, в прокуратуре района для приема обращений граждан организована работа «горячей линии» по телефону 8 (351-54) 3-47-16.

Челябинск, Виктор Елисеев

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