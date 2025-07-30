С «Чебаркульской птицы» взыскали 800 тысяч рублей за гибель рабочего

Птицефабрику из Чебаркуля обязали выплатить компенсацию семье погибшего сотрудника.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство обратилось по итогам проверки, проведенной по обращению отца погибшего на производстве работника.
Электрослесарь ООО «Чебаркульская птица» погиб в декабре 2024 года в результате несчастного случая на производстве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования выяснилось, что причиной трагедии стала грубая неосторожность погибшего работника.
«Вместе с тем ООО «Чебаркульская птица» как владелец источника повышенной опасности, причинившего вред здоровью человека, меры по возмещению причиненного морального вреда близким погибшего не предприняло», – отметили в Чебаркульской городской прокуратуре. В итоге прокурор обратился в суд с иском к работодателю о компенсации морального вреда отцу погибшего.
Решением городского суда с предприятия взыскано 800 тысяч рублей.
Исполнение судебного акта поставлено прокуратурой на контроль.
Челябинск, Виктор Елисеев
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