С «Чебаркульской птицы» взыскали 800 тысяч рублей за гибель рабочего

Птицефабрику из Чебаркуля обязали выплатить компенсацию семье погибшего сотрудника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство обратилось по итогам проверки, проведенной по обращению отца погибшего на производстве работника.

Электрослесарь ООО «Чебаркульская птица» погиб в декабре 2024 года в результате несчастного случая на производстве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования выяснилось, что причиной трагедии стала грубая неосторожность погибшего работника.

«Вместе с тем ООО «Чебаркульская птица» как владелец источника повышенной опасности, причинившего вред здоровью человека, меры по возмещению причиненного морального вреда близким погибшего не предприняло», – отметили в Чебаркульской городской прокуратуре. В итоге прокурор обратился в суд с иском к работодателю о компенсации морального вреда отцу погибшего.

Решением городского суда с предприятия взыскано 800 тысяч рублей.

Исполнение судебного акта поставлено прокуратурой на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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