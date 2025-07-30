Движение в центре Челябинска закроют на пять дней

В Челябинске временно закроют движение автотранспорта по улицам Коммуны и Советской.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи с продолжением работ по ремонту теплотрассы.
«С 22 часов 30 июля до 22 часов 4 августа закрыто движение транспорта на пересечении улиц Коммуны и Советской, а также по улице Коммуны в районе дома №32», – уточнили представители городских властей.
Схема предоставлена пресс-службой мэрии Челябинска
Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
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