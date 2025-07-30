Состав «Трактора» пополнил двукратный обладатель Кубка Колдера

Челябинский «Трактор» подписал контракт с американским нападающим Майк Веккионе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», контракт с американским форвардом рассчитан до конца сезона 2025/26.

Майк Веккионе родился 25 февраля 1993 года в Согасе (США). Начал карьеру в юниорских лигах Америки, подписав свой первый серьезный контракт с клубом «Трай-Сити Шторм» из USHL в сезоне 2011/12. Спустя два года Майк поступил в колледж Юнион и последующие четыре сезона провел за команду университета в NCAA. В главной студенческой лиге США Веккионе входил в символическую команду новичков сезона, в главную символическую команду сезона, становился игроком года и победителем турнира. В сезоне 2016/17 форвард был напрямую вызван из NCAA в НХЛ, где дебютировал за «Филадельфию Флайерз», проведя две встречи.

С 2017-го по 2019-й выступал в системе «летчиков» в АХЛ за «Лихай Вэлли Фантомс». С 2019 года сменил несколько команд в лиге, играя за «Сан Антонио Рэмпейдж», «Колорадо Иглз», а также четыре последних сезона – за «Херши Беарс» (фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз»). С «медведями» Веккионе два года подряд завоевывал главный трофей Лиги – Кубок Колдера (2023, 2024), а также принял участие в Матче звезд-2023. Одноклубниками Майка были нынешние игроки «Трактора» Логан Дэй и Пьеррик Дюбе.

«В лице Майка Веккионе «Трактор» получает качественного двустороннего форварда североамериканского стиля. Он имеет большой победный опыт, дважды выиграв Кубок Колдера и в одном из них забросив решающую шайбу в овертайме. К его сильным сторонам можно отнести катание, игровое мышление и бросок. При своей ориентированности на атаку Майк способен выполнять и сдерживающие функции, являясь по-настоящему универсальным нападающим. Такие хоккеисты всегда являются ядром команд, ставящих перед собой серьезные цели», – рассказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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