В Челябинске возможно временное прекращение вещания телеканалов и радио

В Челябинске возможны перебои в телерадиовещании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 31 июля по 15 августа на телебашне будут проводиться ремонтные работы.

В связи с этим возможны отключения вещания радиоканалов, а также перебои в трансляции каналов двух мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2.

Максимальное время отключения – 2 часа в день в период с 8:00 до 20:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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