В Челябинской области направили в суд дело в отношении женщины, предложившей знакомому убить ее дочь

Дело о подготовке убийства 12-летней девочки из Кизильского района направили в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственногог управления СКР по Челябинской области, окончено расследование уголовного дела в отношении 46-летней местной жительницы, обвиняемой в организации приготовления убийства малолетнего по найму.

Напомним, кизильчанку задержали весной текущего года после того, как ее односельчанин сообщил о странной просьбе соседки. По словам южноуральца, 16 апреля текущего года во время застолья в ее доме в поселке Измайловский она предложила ему 100 тысяч рублей за то, что он утопит ее 12-летнюю дочь в реке. Оказалось, что перед этим она в очередной раз поругалась с ребенком.

Мужчина решил обратиться в правоохранительные органы. Но, чтобы заказчица не догадалась о его планах, ответил ей согласием. Для убедительности он попросил передать ему 10 тысяч рублей, однако та отказала, заявив, что мужчина должен предоставить доказательства смерти ее дочери.

В дальнейшем кизильчанка попросила девочку следовать за знакомым и проводила их с территории своего двора, думая, что тот убьет школьницу. Но вместо этого мужчина обратился в полицию.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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