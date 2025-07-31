В Челябинске вынесли приговор бывшему замминистра строительства и инфраструктуры

В Челябинске вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве и получении взятки при строительстве физкультурных объектов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, Курчатовский районный суд Челябинска признал бывшую чиновницу регионального министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и заместителя генерального директора ООО «Стройтранссоюз» виновными в мошенничестве и получении взятки.

Речь идет об экс-замминистра строительства и инфраструктуры Татьяне Антоновой и предпринимателе Михаиле Азаматове.

Напомним, Антонову задержали в апреле 2020 года. По данным следствия, замой 2016-2017 годов чиновница (занимавшая тогда должность заместителя начальника управления строительства регионального минстроя) получила от коммерсанта 2,2 миллиона рублей за общее покровительство при курировании проекта реконструкции лыжного стадиона имени Светланы Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища в Златоусте.

Кроме того, в период с июня 2018 года по декабрь 2019 года Антонова и Азаматов по предварительному сговору с директором ОГКУ «Челябоблинвестстрой» (уголовное дело выделено в отдельное производство) похитили из бюджета свыше 15 миллионов рублей: в региональном центре по шорт-треку ледового дворца «Уральская молния» в Челябинске было установлено более дешевое и не предусмотренное проектом оборудование.

Суд приговорил бывшую чиновницу к 8,5 годам исправительной колонии общего режима, со штрафом в 4,4 миллиона рублей и лишением права занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе сроком на 5 лет. Она взята под стражу в зале суда.

Заместитель руководителя коммерческой организации получил 6 лет колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей.

Иск прокуратуры о взыскании с подсудимых свыше 15 миллионов рублей причиненного ущерба удовлетворен в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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