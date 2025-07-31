В центре Челябинска закроют движение из-за забега

В центре Челябинска на пять часов закроют движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 1 августа, состоится ежегодный благотворительный забег «Достигая цели!».

Трасса пройдет от стадиона «Локомотив», далее по улицам Софьи Перовской и Цвиллинга до Орджоникидзе и в обратном направлении.

Для подготовки и проведения старта в пятницу, 1 августа, с 17:00 до 22:00 будет частично перекрыто движение по улицам Цвиллинга, Евтеева и Перовской.

Кроме того, на время проведения мероприятия – с 19:00 до 22:00 – будет изменено движение трамваев:

№3: Депо №2 – Российская – Карла Маркса – Оперный театр – Труда – Российская – Депо №2;

№5: ЧЭМК – Горького – Труда – Оперный театр – Карла Маркса – Горького – ЧЭМК;

№7: ЧГРЭС – Российская – Труда – Оперный театр – Карла Макса – Российская – ЧГРЭС;

№16: Чичерина – Российская – Карла Маркса – Оперный театр – Труда – Российская – Чичерина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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