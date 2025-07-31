Фирмы, занятые в организации школьного питания в Челябинске и области, оштрафовали на 5 миллионов рублей

Антимонопольная служба оштрафовала участников сговора в Челябинской области на общую сумму 5,1 миллиона рублей.

Как сообщал уже «Новый День» , ранее антимонопольщики выявили сговор на рынке организации школьного питания в Челябинской области, участниками которого стали АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание – ДОП», ООО «Комбинат питания», ООО «Кардинал», ООО «Диалогплюс» и два индивидуальных предпринимателя.

В 2022-2024 годах они принимали совместное участие в 27 закупках, организованных образовательными организациями Челябинска и области, и использовали антиконкурентные модели «единственный поставщик» и «единственный победитель».

Целью сговора было обеспечение победы конкретного подрядчика и поддержание цен на торгах.

По информации пресс-службы Челябинского УФАС России, материалы антимонопольного дела были переданы в правоохранительные органы. В результате возбуждено уголовное дело.

Кроме того, участников сговора оштрафовали на 5,1 миллиона рублей. «Большинство участников картеля являются субъектами малого и среднего предпринимательства, в связи с этим штрафы назначены в размере половины предусмотренных законодательством штрафов, уточнили антимонопольщики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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