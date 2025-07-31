На северо-западе Челябинска вода хлынула на детскую площадку

В Курчатовском районе Челябинска забил коммунальный фонтан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел сегодня, 31 июля, на Комсомольском проспекте в Курчатовском районе областного центра.

По словам очевидцев, мощный фонтан хлынул из-под земли у дома №99. Вода быстро добралась до расположенной поблизости детской площадки.

По информации мэрии, авария произошла в ходе гидравлических испытаний сетей теплоснабжения. В настоящее время водоснабжение ограничено, начаты ремонтно-восстановительные работы.

Напомним, ранее компания «УСТЭК-Челябинск» сообщила о продлении четвертого этапа опрессовки до 13 августа.

По данным теплоснабжающей организации, за время испытаний, начатых 15 июля, было обнаружено 75 повреждений, устранены 5 из них.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube