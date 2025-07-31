В Челябинске закроют восточную часть моста по улице Черкасской

В Челябинске начинается основной этап капитального ремонта моста через реку Миасс в Металлургический район.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 1 августа восточная часть моста по улице Черкасской будет закрыта.
«Начинается основной этап капитального ремонта моста через реку Миасс. Закрытие его восточной части продлится до июня 2027 года», – уточнили представители городских властей.
Транспорт будет направлен по западной части моста: по двум полосам в сторону центра и одной – в сторону Металлургического района.
Автомобилистам рекомендуют использовать альтернативные пути, которые представлены на схемах.
Схемы: пресс-служба администрации Челябинска
Челябинск, Виктор Елисеев
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