В Челябинске закроют восточную часть моста по улице Черкасской

В Челябинске начинается основной этап капитального ремонта моста через реку Миасс в Металлургический район.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 1 августа восточная часть моста по улице Черкасской будет закрыта.

«Начинается основной этап капитального ремонта моста через реку Миасс. Закрытие его восточной части продлится до июня 2027 года», – уточнили представители городских властей.

Транспорт будет направлен по западной части моста: по двум полосам в сторону центра и одной – в сторону Металлургического района.

Автомобилистам рекомендуют использовать альтернативные пути, которые представлены на схемах.

Схемы: пресс-служба администрации Челябинска

Челябинск, Виктор Елисеев

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