Три автобусных маршрута изменят схему движения из-за ремонта моста

Автобусы 16с, 25с и 31 в Челябинске изменят маршруты с 1 августа.

Напомним, с 1 августа восточная часть моста по улице Черкасской будет закрыта на капитальный ремон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, часть автобусов и троллейбусы пойдут по западной части моста.

Ограничение движения повлияет на маршруты, проходящие по Пети Калмыкова:

№16с: при движении в сторону ЧМК вводится дополнительная остановка «Першино» (остановочный пункт в районе дома Черкасская, 8), движение по Пети Калмыкова сохраняется в обе стороны;

№25с: по Черкасской в обе стороны;

№31: в сторону ЧМК по Черкасской, в сторону Академика Королева – без изменений по Пети Калмыкова.

Для трамваев в настоящее время укладываются пути по временному мосту, что позволит организовать движение вагонов в Металлургический район.

Челябинск, Виктор Елисеев

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