1 августа ожидаются следующие события – Челябинск

01.08.2025, пятница

09:00 Челябинск – Занятие по «умному» фитнесу (сквер у Челябинского театра современного танца, ул. Новороссийская, 63)

10:00 Челябинск – Встреча с представителем уполномоченного по правам человека в Челябинской области Натальей Ситниковой для получения бесплатной юридической помощи по нотариальным вопросам (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

11:00 – 16:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

13:00 Челябинск – Конкурсно-игровая программа «Кто вокруг живет, кто вокруг растет» (сквер у ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

13:00 Челябинск – Мастер-класс «Летнее разноцветье» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)

14:00 Челябинск – Юридическая консультация по общеправовым вопросам (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

14:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Спасибо солдатам СВО» в клубе «Библиоша» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 – 17:00 Челябинск – Лекция-квиз «Автостопом по фэнтези» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Конкурсно-игровая программа «Веселый арбузник» (сквер у ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

15:00 Челябинск – «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

19:00 Челябинск – Кино под открытым небом (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

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