Челябинец вел сайт, использовавшийся мошенниками для обмана десятков покупателей

Челябинец ответит в суде за администрирование сайта, использовавшегося мошенниками для обмана десятков покупателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, окончено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего челябинца.

В 2023 году в УМВД России по Челябинску поступил ряд заявлений от обманутых покупателей. По словам южноуральцев, они заказали различную бытовую и строительную технику, а также электронику в интернет-магазине «Оптомарт», зарегистрированном на территории иностранного государства.

Однако поставки заказов под различными предлогами постоянно откладывались, а в результате покупки так и не дошли до получателей. При выяснении обстоятельств было установлено, что жертвами недобросовестных дистанционных торговцев стали не только жители региона, но и других городов России. Был возбужден ряд уголовных дел о мошенничестве, которые затем объединили в одно производство.

В ходе расследования задержали 30-летнего жителя Челябинска, бывшего администратором сайта, а также занимавшегося регистрацией номинальных юридических лиц, от имени которых происходила реализация товаров.

Остальные участники группы выполняли роль колл-центра и службы поддержки (уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство).

От действий мошенников пострадали 86 человек. Сумма ущерба составила порядка 5 миллионов рублей. Также челябинцу предъявили обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

«В ходе предварительного следствия допрошены более 150 потерпевших и свидетелей, в том числе на территории более 45 регионов России. Проведены судебные и технические экспертизы, изучены выписки по счетам банковских карт и электронных средств платежа, детализация порядка 40 абонентских номеров. Объем материалов уголовного дела составил свыше 100 томов», – рассказали в силовом ведомстве.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, с утвержденным прокурором обвинительным заключением, материалы направлены в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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