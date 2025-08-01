ГАИ опровергла переход на электронные медсправки для водителей

В Госавтоинспекции заявили, что с 1 августа 2025 года для российских водителей ничего не изменится.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , о введении нового порядка медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители с 1 августа текущего года ранее сообщили многие СМИ.

В ведомстве подтвердили: изменения, действительно, готовятся. Согласно поправкам в закон «О безопасности дорожного движения», подписанным 7 июля этого года, на смену бумажным справкам должны прийти электронные в виде QR-кода, которые и будут предъявлять в подразделениях Госавтоинспекции для получения прав.

Однако произойдет это не с сегодняшнего дня, а лишь почти через два года.

А именно – с 1 марта 2027 года.

Пока же сохраняется прежний порядок медицинского освидетельствования для получения или продления водительских прав.

Челябинск, Виктор Елисеев

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