ГАИ опровергла переход на электронные медсправки для водителей

В Госавтоинспекции заявили, что с 1 августа 2025 года для российских водителей ничего не изменится.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», о введении нового порядка медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители с 1 августа текущего года ранее сообщили многие СМИ.
В ведомстве подтвердили: изменения, действительно, готовятся. Согласно поправкам в закон «О безопасности дорожного движения», подписанным 7 июля этого года, на смену бумажным справкам должны прийти электронные в виде QR-кода, которые и будут предъявлять в подразделениях Госавтоинспекции для получения прав.
Однако произойдет это не с сегодняшнего дня, а лишь почти через два года.
А именно – с 1 марта 2027 года.
Пока же сохраняется прежний порядок медицинского освидетельствования для получения или продления водительских прав.
Челябинск, Виктор Елисеев
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