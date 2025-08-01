На границе Челябинской области и Казахстана задержали фуру с миллионом пачек сигарет

Контрабандисты пытались ввезти в Челябинскую область больше миллиона пачек табачного контрафакта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Росалкогольтабакрегулирования, масштабный контрабандный груз сотрудники ведомства совместно с таможенники обнаружили во время таможенного досмотра одного из автомобилей.

Фура следовала из Казахстана. В автомобиле обнаружили упаковки с сигаретами различных наименований. Однако сопроводительных документов на груз у водителя не было. Кроме того, табачные изделия не имели маркировки средствами идентификации.

Всего у контрабандистов изъяли более 1 миллиона 32 тысяч пачек контрафакта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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