В Челябинске подростки устроили «файер-шоу» в подвале пятиэтажки

Из-за пожара в подвале жителям челябинской пятиэтажки пришлось жвакуироваться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , возгорание произошло вчера, 31 июля, в пятиэтажном многоквартирном доме в Сухумском переулке в Калининском районе Челябинска.

Дым быстро заполнил один из подъездов дома. Большинство жильцов покинули свои квартиры самостоятельно.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар вспыхнул в подвале здания. Загорелись сваленные в помещении старая одежда и вещи. Пламя охватило площадь в 10 квадратных метров.

В тушении пожара были задействованы 9 сотрудников МЧС и 3 единицы техники. Одного человека эвакуировали из квартиры, расположенной на первом этаже.

По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

По словам жителей дома, в подвале часто собираются молодые люди. Возможно, именно опасные игры подростков могли привести к ЧП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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