Грузовой поезд сошел с рельсов под Челябинском

Следователи выясняют причины схода с рельсов грузового поезда в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального управления СКР на транспорте, авария произошла сегодня, 1 августа, на железнодорожной станции Шершни.

При проведении разгрузочных работ оборвался лебедочный трос, и 8 железнодорожных вагонов выкатились с рельсов.

В результате происшествия пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.

«Челябинским следственным отделом Центрального МСУТ СК России действия ответственных лиц железной дороги проверяются по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», – заявили представители ведомства.

Проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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