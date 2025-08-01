Четырехлетний ребенок утонул в озере в Челябинской области

На южноуральском водоеме утонул ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла на озере Калды в Кунашакском муниципальном округе.

В водоеме утонул 4-летний мальчик. Ребенка обнаружил очевидец в 5 метрах от берега. Реанимационные мероприятия результатов не дали.

«Нахождение на берегу водоема в необорудованном для купания месте и без должного присмотра взрослых привело к трагедии», – рассказали представители экстренного ведомства.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ЧП: работают правоохранительные органы. На место происшествия направлены психологи МЧС России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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