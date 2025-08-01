Пассажирка автобуса пострадала в результате «цепного» ДТП на северо-западе Челябинска

В Челябинске автоинспекторы устанавливают обстоятельства «цепного» ДТП с участием трех легковушек и автобуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, авария произошла сегодня, 1 августа, утром на улице Молдавской.

По предварительной информации, в 08:20 около дома №12 столкнулись автомобили «Лексус», которым управлял 34-летний мужчина, и «Лада Калина», за рулем которой находился 24-летний молодой человек.

После удара «Лексус» врезался в следовавший по маршруту №24 автобус «Volgabus» под управлением 54-летнего водителя. Вслед за этим «Лада Калина» столкнулась с автомашиной «ВАЗ 2115», которой управлял 42-летний мужчина.

В результате «цепной» аварии телесные повреждения получила пассажирка автобуса – 37-летняя челябинка.

Госавтоинспекторы устанавливают точные обстоятельства и причины случившегося.

Челябинск, Виктор Елисеев

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