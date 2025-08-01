В Челябинске пожарные пытаются остановить масштабный пожар на складе

В Челябинске горит больше 2 тысяч квадратных метров складского помещения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сотрудники ведомства работают на тушении пожара в складском здании на улице Игуменка.
«Организован штаб пожаротушения, работают пять звеньев газодымозащитной службы, – рассказали в экстренном ведомстве. – По предварительным данным пострадавших нет».
На месте задействованы 60 человек и 15 единиц техники.
Площадь пожара составляет 2 тысячи 300 квадратных метров.
Челябинск, Виктор Елисеев
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