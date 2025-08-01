В Челябинске пожарные пытаются остановить масштабный пожар на складе

В Челябинске горит больше 2 тысяч квадратных метров складского помещения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сотрудники ведомства работают на тушении пожара в складском здании на улице Игуменка.

«Организован штаб пожаротушения, работают пять звеньев газодымозащитной службы, – рассказали в экстренном ведомстве. – По предварительным данным пострадавших нет».

На месте задействованы 60 человек и 15 единиц техники.

Площадь пожара составляет 2 тысячи 300 квадратных метров.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube