Дело об истязаниях детей в челябинском детском саду дошло до суда

Бывший воспитатель детского сада в Челябинске ответит в суде за истязание малолетних воспитанников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Тракторозаводского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного педагога. Она обвиняется в истязаниях воспитанников детского сада.

Об избиениях детей в апреле этого года рассказали родители ребят, посещающих ясли детского сада №251. По словам горожан, за пару месяцев до этого они стали замечать на теле малышей синяки. А затем чада стали отказываться идти в детский сад: каждое утро дети капризничали и собирались крайне неохотно.

Когда в общении между собой родители выяснили, что аналогичные проблемы возникли у многих воспитанников группы, в помещении решили поставить видеокамеру. Увидев запись происходящего, челябинцы пришли в шок.

Оказалось, что малышей били, таскали за руки, закрывали в спальной комнате и запугивали.

После того как родители посмотрели запись (за час они смогли увидеть семь случаев насилия) вместе с заведующей учреждения, руководитель детского сада попросила их не распространяться об увиденном. Воспитателя через какое-то время уволили. А в СКР возбудили уголовное дело.

«По версии следствия, с 9 января по 8 апреля 2025 года воспитатель детского сада регулярно допускала грубость в обращении с семерыми детьми в возрасте около двух лет, – рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области. – Кроме того, 23 января и 8 апреля текущего года педагог ввиду непослушания применила физическую силу в отношении четверых из семи вышеуказанных воспитанников группы, не имевших в силу своего малолетнего возраста возможности противостоять воспитателю».

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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