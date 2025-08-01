Работы на шахте «Южуралзолота» в Пластовском районе остановили на 90 дней

Из-за нарушения требований промышленной безопасности суд приостановил работы на шахте «Центральная» в Пластовском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области, судебными приставами Пластовского городского отделения на 90 суток приостановлена деятельность подземной горной выработки участка «Центр» на руднике «Шахта «Центральная».

Основанием стало решение Пластовского городского суда о привлечении ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности.

Ранее представители Ростехнадзора выявили на опасном объекте нарушения законодательных норм и правил промышленной безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых.

Так, два участка выработки не были обеспечены необходимым для проветривания количеством воздуха. Также на ряде участков фактически отсутствовало крепление подземных горных выработок. Кроме того, во всех действующих горных выработках не была обеспечена система обнаружения места нахождения человека в реальном времени с передачей информации на дисплей диспетчера. Указали специалисты Ростехнадзора и на нарушение плана развития горных работ.

«Суд при рассмотрении дела учел, что для устранения нарушений, отраженных в протоколе об административном правонарушении, требуются большие финансовые затраты и значительный промежуток времени, в который, в случае производственных работ, жизнь и здоровье работников ПАО «ЮГК» шахта «Центральная» будут подвергаться опасности», – рассказали представители судебных приставов.

В качестве наказания суд решил временно прекратить эксплуатацию подземной горной выработки бурового штрека №173, квершлага №173 и транспортного уклона участка «Центр» шахты «Центральная» – на срок 90 суток.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube