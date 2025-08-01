Движение по автодороге Меридиан в Челябинске закрыли

Из-за пожара закрыли движение по автодороге Меридиан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, в настоящее время движение транспорта по автодороге Меридиан от улицы Руставели до Троицкого тракта закрыто в оба направления.

Для автомобилистов, заезжающих в Челябинск со стороны Троицкого тракта, организован объезд через поселок АМЗ по Троицкому тракту.

Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения учитывать ограничения, соблюдать ПДД и заранее планировать свой маршрут и возможные пути объезда.

Напомним, ранее в складском помещении на улице Игуменка (автодорога Меридиан) вспыхнул пожар.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, к борьбе с огнем были привлечены более 130 специалистов и 37 единиц техники экстренного ведомства. К тушению подключен пожарный поезд. Мобильная лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК.

На данный момент пожар локализован на площади 2 тысячи 300 квадратных метров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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