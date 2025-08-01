Суд арестовал счета экс-владельца «Южуралзолота» на 3,9 миллиарда рублей

Суд наложил арест на счета вице-спикера южноуральского парламента Константина Струкова, главного следователя Челябинской области Алексея Колбасина и замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , счета бывшего владельца группы компаний «Южуралзолота» и высокопоставленных уральских чиновников арестованы в целях обеспечения иска Генеральной прокуратуры России. Информация об этом появилась в базе данных Федеральной службы судебных приставов.

Надзорное ведомство обратилось 30 июля в Пластский городской суд с требованием взыскать с Константина Струкова экологический ущерб, который могла нанести деятельность ранее принадлежавших ему предприятий, оценив его в 3,9 миллиарда рублей.

В качестве соответчиков Генпрокуратура указала руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Алексея Колбасина, а также курировавших Южный Урал заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова и бывшего замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислава Потапова (информации об аресте счетов последнего в базе данных ФССП нет).

В иске утверждается, что руководители силовых и надзорных структур не обеспечили должный контроль за работой предприятий Струкова. А потому должны нести солидарную ответственность за причинение вреда экологии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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