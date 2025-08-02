2 – 4 августа ожидаются следующие события – Челябинск

02.08.2025, суббота

10:30 Челябинск – Мастер-класс по созданию миниатюрной книжки «Моя книга знаний» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» – Библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой (Комсомольский пр., 41, 742-07-63, 742-07-62)

12:00 – 19:00 Челябинск – Семейный выходной в библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» имени О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Лаборатория креативных профессий 3.0: ландшафтный дизайнер (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

14:00, 15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Лекция «Простая экология» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

18:00 Челябинск – Кино под открытым небом (парк «Металлург» имени О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

03.08.2025, воскресенье

10:00 Челябинск – Уроки рисования «Город глазами художника» (Кировка)

10:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

12:00 Челябинск – Акция по сбору гуманитарной помощи для приюта (приют «Друг», Свердловский пр., 30б, 2-й подъезд, 1-й этаж)

12:00 Челябинск – Мастер-классы «Город мастеров» (парк «Металлург» имени О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:00 – 19:00 Челябинск – День игр и творчества в библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» имени О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

13:00 Челябинск – Воркаут соревнования «Кардо 2025» (RCC Extreme Челябинск, парковка ЛА «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38)

16:00 Челябинск – Детский праздник «Арбузное счастье» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

16:00 Челябинск – Цикл детских программ выходного дня «Ура, каникулы!» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, площадка аттракционов)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

17:30 Челябинск – Мультпоказ под открытым небом (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

18:00 Челябинск – Мероприятие выходного дня (Челябинск, Кировка)

19:00 Челябинск – Кино под открытым небом (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

04.08.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

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