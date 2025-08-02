Челябинец Олег Платонов отправился на МКС на американском космическом шаттле

Космонавт из Челябинска стал членом миссии Crew-11.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , пилотируемый корабль многоразового использования Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту стартовал вчера, 1 августа, с мыса Канаверал во Флориде (США).

Это была вторая попытка отправки шаттла. Первоначально планировалось, что старт произойдет 31 июля, но из-за погодных условий его решили перенести.

В состав миссии вошли 58-летний американец Майкл Финк, самый опытный член экипажа (для него это четвертый полет в космос), 55-летний астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи (он в космосе второй раз). Еще два космонавта отправились в космос впервые. 37-летняя американка, командир миссии Зена Кардман (в 2024 году она должна была возглавить миссию Crew-9, но была выведена из экипажа, чтобы предоставить место на борту для возвращения на Землю членам экипажа миссии Boe-CFT, задержавшихся на МКС из-за неисправности их корабля CST-100 Starliner) и россиянин Олег Платонов.

Сегодня, 2 августа, Crew Dragon-11 должен пристыковаться к Международной космической станции. Согласно первоначальным планам, космонавты должны провести на МКС полгода. Однако сейчас НАСА рассматривает возможность увеличить срок до семи или восьми месяцев.

Олег Платонов родился 27 июня 1986 года в Челябинске. Закончил школу №103. В 1999-2003 годах занимался в военно-патриотических клубах «Школа юных авиаторов» и «Школа юных космонавтов».

В 2008 году окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза А.К. Серова, получив диплом инженера по эксплуатации воздушных судов и организация воздушного движения. Второе высшее образование получил в 2016 году по специальности «государственное и муниципальное управление» в Дальневосточном федеральном университете (Владивосток).

В 2008 году направлен для прохождения службы в Приморский край, где служил летчиком, затем старшим летчиком авиазвена, а с 2014 года – командиром авиазвена авиационной эскадрильи на авиабазе в Приморском крае. Принимал участие в операции Вооруженных сил России в Сирии.

В ноябре 2018 года Олег Платонов зачислен в отряд космонавтов госкорпорации «Роскосмос». В 2020 году, после обучения в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, получил квалификацию «космонавт-испытатель».

В августе 2024 года вошел в состав экипажа шаттла Crew Dragon в качестве специалиста рабочей миссии Crew-11.

Олег Платонов стал 27-м космонавтом из России, летавшим на американском космическом корабле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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