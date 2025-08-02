Педофилу из Копейска вынесли приговор

В Челябинской области закончился суд над южноуральцем, пристававшим к 11-летней девочке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейский городской суд признал 58-летнего местного жителя виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Копейчанина задержали весной текущего года. 24 апреля в сквере имени Сутягина, расположенном рядом с одной из школ Копейска, престарелый педофил домогался до 11-летней девочки. При этом школьница сообщила ему, сколько ей лет, и записала голосовые сообщения одноклассникам. К счастью, на странное поведение южноуральца обратили внимание взрослые прохожие, и тот поспешил сбежать.

В ходе судебного разбирательства копейчанин вину в предъявленном обвинении не признал, объяснив свое поведение тем, что был пьян. Однако судью его утверждения не убедили.

Суд приговорил южноуральца к 12 годам в колонии строго режима, с ограничением свободы на 1 год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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