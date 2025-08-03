В Копейске кусок шифера свалился с крыши на голову восьмилетней велосипедистки

Кусок крыши рухнул с двухэтажного дома на голову 8-летней девочке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел во время ремонта электросетей в поселке Потанино.

«Часть шифера с крыши дома №8 по улице Тереза упала на голову мимо проезжавшей на велосипеде 8-летней девочки. В результате ребенку потребовалась медицинская помощь», – уточнили в силовом ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям ответственных за проведение работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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