Импорт автомобилей из Китая растет двузначными темпами

Импорт автомобилей из Китая увеличился в 13 раз.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, около 70% ввезенных в регион в первом полугодии автомобилей поступили из Китая.

Импорт из Поднебесной увеличился в 13 раз. Значительный рост импорта китайских авто обусловлен уходом с российского рынка производителей европейских марок автомобилей, а также с развитием в КНР технологии производства автомобилей с электродвигателем и сохранением на них пониженного коэффициента расчета суммы утилизационного сбора, отметили представители таможни.

При этом, в целом, ввоз авто физическими лицами снизился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые шесть месяцев для личного пользования было завезено более 460 единиц колесного транспорта из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья.

Общая сумма таможенных пошлин и налогов, а также утилизационного сбора, уплаченных физическими лицами за ввезенные транспортные средства из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья, составила 374 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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