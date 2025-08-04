Челябинская область вошла в число лидеров рейтинга качества дорог в российских регионах

На Южном Урале практически не улучшилось качество дорог, но область вошла в топ-3 специализированного рейтинга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Челябинская область заняла третье место рейтинга качества дорог регионов России. Результаты исследования опубликовало РИА «Новости».

Рейтинг составлен на основе данных Росстата и Росавтодора. При его составлении учитывалась доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2024 года. Согласно данным исследования, в Челябинской области она достигла 84,2%. В опередившем ее Ханты-Мансийском автономном округе эта цифра равна 89,4%. В многолетнем лидере рейтинга – Москве – доля таких дорог достигла 100%

Хуже всего ситуация обстоит в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечает только 16,9% автомобильных дорог . В число аутсайдеров входят также Кировская (27,9%), Волгоградская (28,9%), Амурская (33,9%) область и Республика Марий Эл (34,1%).

В целом по России 54,8% отвечают нормативным требованиям, что на 0,7% выше уровня конца 2023 года. В 44 субъектах РФ доля качественных дорог ниже общероссийского уровня.

Интересно, что в топ-3 рейтинга Челябинская область оказалась не благодаря росту качества своих дорог, сколько благодаря ощутимому ухудшению ситуации в Краснодарском крае. Его показатель по сравнению с предыдущим годом снизился на 2,1% (с 84,4% до 82,3%). В то время как доля южноуральских дорог, отвечающих нормативным требованиям, за год практически не изменилась (рост составил всего 0,1%).

И это при том, что, согласно отчету министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в 2024 году в нормативное состояние было приведено 795,5 километра дорожного полотна (4,3% от общей протяженности автомобильных дорог региона).

Следует отметить также, что по другому показателю рейтинга – плотности автодорог общего пользования с твердым покрытием Южный Урал занимает лишь 42-ю позицию – 251,5 километр на 1 тысячу квадратных километров территории. И неудивительно. Ведь, по данным Челябинскстата на конец 2024 года, более 29% трасс региона (5,3 тысячи километров из 18,3 тысячи) – грунтовые.

Челябинск, Виктор Елисеев

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