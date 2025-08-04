Уральские металлурги помогли студентам раскрыть свой IT-потенциал

ММК-Информсервис открывает таланты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в ММК-Информсервис подвели итоги сразу двух интенсивных образовательных программ, направленных на развитие молодых талантов в сфере информационных технологий.

Компания активно сотрудничает со студентами и школьниками, предоставляя им уникальную возможность получить ценные знания, практический опыт и стать частью команды профессионалов.

В III интенсиве по веб-разработке приняли участие 25 студентов колледжей и университетов. Программа включала в себя изучение современных веб-технологий и создание уникальных проектов с нуля под руководством экспертов компании. Участники разделились на пять команд, каждая из которых представила на защите свой проект.

«Мне очень понравилось, что мы не просто изучали теорию, а работали над созданием реального продукта – системы для коммуникации между студентами и компаниями города. Благодаря поддержке команды я справился со всеми трудностями. Интенсив показал, насколько важна взаимопомощь и умение работать вместе для достижения общей цели», – поделился впечатлениями один из участников интенсива.

В этом году Центр искусственного интеллекта ММК-Информсервис провел первый ML-интенсив, который собрал 27 студентов и школьников из Магнитогорска, Челябинска, Екатеринбурга, Уфы и других городов, заинтересованных в технологиях машинного обучения и компьютерного зрения. В ходе интенсива участники изучили основы машинного обучения, создавали собственные модели на основе реальных данных работы доменной печи, а также участвовали в разработке системы обнаружения средств индивидуальной защиты (СИЗ) с использованием методов компьютерного зрения. По результатам ML-интенсива были определены два лидера, которые получили приглашение пройти оплачиваемую стажировку в компании.

«Специалисты поделились с нами ценнейшим опытом и знаниями, которые точно пригодятся в будущем. Менторы оперативно отвечали на все вопросы, проводили консультации, поддерживали нас на протяжении всего обучения. Информация была подана четко, понятно и структурированно. Спасибо организаторам за интенсив и приглашение на стажировку в ММК-Информсервис», – поблагодарил участник ML-интенсива.

«Главная цель интенсивов – дать студентам не только теоретические знания, но и реальный опыт работы над проектами. Мы хотим, чтобы ребята почувствовали себя частью нашей команды, познакомились с нашими технологиями и процессами. А для нас это – отличный шанс увидеть, на что способны молодые специалисты, и пригласить самых талантливых на стажировку или работу в нашу компанию», – отметил Вадим Феоктистов, директор ООО «ММК-Информсервис».

Челябинск, Виктор Елисеев

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