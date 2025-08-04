Челябинка прописала в своей квартире больше 100 человек

В Челябинске выявили фиктивную постановку на учет более 100 иностранцев и россиян.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские установили, что за последние полтора года 28-летняя уралочка зарегистрировала в своей квартире, расположенной по улице Маршала Чуйкова в Курчатовском районе, 77 иностранных граждан и россиян.

Всего за данный период женщина прописала более 100 граждан, которые фактически в этом помещении не проживали, о чем свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры.

В отношении челябинки в отделе полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам фиктивных регистрации и постановки на учет, и избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Все граждане сняты с миграционного учета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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