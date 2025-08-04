Движение в центре Челябинска закроют на полтора месяца

Движение в центре Челябинска закроют до середины сентября.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на пересечении улиц Коммуны и Советской временно изменена схема движения.

«В связи со ремонтом теплотрассы с 22 часов 4 августа до 22 часов 14 сентября будет закрыт проезд по улице Советской в районе дома №51, – уточнили представители городских властей. – На этот же период остается закрытым проезд по северной части улицы Коммуны от Советской до Пушкина».

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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