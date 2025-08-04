Двадцать домов останутся без воды на 36 часов в Челябинске

В Тракторозаводском районе Челябинска на полтора дня отключат водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ, в связи с неотложными ремонтными работами на водоводе диаметром 150 миллиметров в районе улицы Салютной, 36, водоснабжение по ряду адресов будет приостановлено в период с 9 утра 5 августа до 9 вечера 6 августа.

Подача воды будет прекращена по следующим адресам:

улица Салютная: 34, 36, 38, 40, 42, 46, 50, 54;

улица Горького: 19, 21, 21а, 23, 23а, 25а, 27, 29;

улица Крылова: 16а, 19;

улица Грибоедова: 39а, 41а.

В качестве альтернативного источника водоснабжения будет организован подвоз воды автоцистернами в вечернее время.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube