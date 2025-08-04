В Челябинске вынесли приговор работникам строительной компании, виновным в гибели крановщика

Работники строительной компании осуждены за гибель крановщика в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении управляющего и инженера по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин ООО «ГрандКран». Они признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека.

Трагедия произошла 3 марта 2022 года на стройплощадке многоэтажного дома по улице Героя России Александра Яковлева. При ведении работ по устройству рельсового пути башенного крана машина пришла в движение и опрокинулась.

В результате башенный кран получил множественные повреждения, пришел в неработоспособное состояние, а находившийся в кабине машинист от полученных травм скончался на месте происшествия.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина не прошел при трудоустройстве медкомиссию, не был ознакомлен с правилами ведения работ. А ответственные сотрудники не организовали достаточный контроль за исполнением работниками требований безопасности при производстве строительно-монтажных работ и соблюдением трудовой дисциплины.

Своей вины работники строительной компании не признали. Однако суд приговорил управляющего к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, инженера к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

«После изучения приговора прокуратура даст оценку его законности», – отметили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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