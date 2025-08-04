В Челябинске частично закрыли движение недалеко от педагогического университета

Движение по улице Сони Кривой частично закрыто.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения введены в связи с ремонтом теплотрассы.
«До 6 часов 18 августа закрыто движение транспорта по улице Сони Кривой от дома №43 до пересечения со Свердловским проспектом», – уточнили представители городских властей.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»