Челябинца обязали выплатить 130 тысяч рублей пенсионерке, сбитой им на электросамокате

Суд взыскал 130 тысяч рублей в пользу пожилой челябинки, пострадавшей от самокатчика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска обратилось в суд по итогам проверки по обращению местной жительницы.

Инцидент произошел 7 мая текущего года на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энтузиастов. 23-летний водитель электросамоката, двигаясь по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, сбил шедшую навстречу 87-летнюю пенсионерку.

Женщина получила закрытый перелом локтевого отростка.

По факту ДТП в ГАИ УМВД России по Челябинску возбуждено дело об административном правонарушении. Прокурор в интересах пенсионерки обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Решением Центрального района Челябинска с водителя электросамоката взыскана компенсация морального вреда в размере 130 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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