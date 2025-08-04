Медведь забрел в ЗАТО на Южном Урале

Жителей Трехгорного предупредили об опасном госте в городе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Трехгорного, медведя обнаружили в ночь на 4 августа на территории города, прилегающей к лесным массивам между промышленными площадками Приборостроительного завода.

«Все службы оповещены, проводятся работы по поиску и блокированию медведя», – заявили в городской администрации.

Горожан просят проявить особую бдительность: не заходить в лес, передвигаться только по оборудованным тротуарам и автомобильным дорогам, воздержаться от одиноких прогулок – передвигаться группами или на транспорте.

Власти рассчитывают обнаружить хищника с помощью тепловизора, когда стемнеет, и вытеснить за пределы города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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