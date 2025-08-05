5 августа ожидаются следующие события – Челябинск

05.08.2025, вторник

08:00 Челябинск – Зарядка в парке (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

09:00 Челябинск – Всероссийский день приема предпринимателей (прокуратура Челябинской области, ул. Карла Маркса, 76; при себе иметь документ, удостоверяющий личность, письменное обращение, при необходимости – документ, подтверждающий статус индивидуального предпринимателя либо полномочия руководителя (представителя) юридического лица)

10:00 Челябинск – Мастер-класс по уличному искусству (ул. Труда, 105)

10:00 Челябинск – Занятия по скандинавской (северной) ходьбе (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

10:30 Челябинск – Урок безопасности «У светофора нет каникул» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

11:00 Челябинск – День настольных игр «Игротека Маяка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

11:00 – 16:00 Челябинск – День настольных игр «Игротека в библиотеке» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

12:00 Челябинск – Игровая зона «Играй, читай, размышляй!» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – Занятие «Интернет – окно в современный мир» в рамках курсов компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

15:00 Челябинск – Открытые консультации «Президентская библиотека» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

16:00 Челябинск – Беседа по правилам пожарной безопасности «Моя безопасность» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

16:00 Челябинск – Настольные игры «Страницы игр» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

17:30 Челябинск – Обсуждение романа Евгения Клюева «Между двух стульев» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

17:30 Челябинск – Кинопоказ «Незримое кино» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

18:00 Челябинск – Кино под открытым небом (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

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