Челябинец с пистолетом приставал к детям

Жителя Челябинска, приставашего к детям, задержала полиция.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе охранного предприятия «Варяг», инцидент произошел вчера, 4 августа, на улице Академика Макеева.
«Нетрезвый мужчина приставал к детям со странными предложениями», – рассказали в компании. Сотрудники магазина неподалеку обратили внимание на подозрительного южноуральца и нажали тревожную кнопку. Дети рассказали бойцам ГБР, что за отказ от общения этот тип угрожал их побить, это подтвердили продавцы.
Горожанина задержали в соседнем магазине, где он в тот момент о чем-то просил несовершеннолетних. При себе у него был пистолет, предположительно, пневматический.
Теперь с ним разбирается полиция.
Челябинск, Виктор Елисеев
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