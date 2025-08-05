Челябинец с пистолетом приставал к детям

Жителя Челябинска, приставашего к детям, задержала полиция.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе охранного предприятия «Варяг», инцидент произошел вчера, 4 августа, на улице Академика Макеева.

«Нетрезвый мужчина приставал к детям со странными предложениями», – рассказали в компании. Сотрудники магазина неподалеку обратили внимание на подозрительного южноуральца и нажали тревожную кнопку. Дети рассказали бойцам ГБР, что за отказ от общения этот тип угрожал их побить, это подтвердили продавцы.

Горожанина задержали в соседнем магазине, где он в тот момент о чем-то просил несовершеннолетних. При себе у него был пистолет, предположительно, пневматический.

Теперь с ним разбирается полиция.

Челябинск, Виктор Елисеев

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