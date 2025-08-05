В Верхнем Уфалее сотрудникам вагоноремонтного депо пять месяцев не платят зарплату

В Верхнем Уфалее сотрудников вагоноремонтного депо (филиал ЗАО «Уралгоршахткомплект») отправили на простой и перестали платить зарплату. Произошло это еще в середине марта. С тех пор около сотни человек не получили от работодателя ни копейки. Не рассчитались даже с теми, кто уволился.

«Проблемы начались еще года полтора назад, – рассказали РИА «Новый День» люди, оставшиеся без средств к существованию. – Депо выставили на продажу на AVITO – мы увидели там объявление». Продать собирались за 541 млн. рублей. За эту цену предлагали 5 га земли, 29 зданий и сооружений, а также более 300 единиц оборудования.

Потом выяснилось, что предприятие с прошлого года не платит за запчасти, необходимые для ремонта вагонов. Некоторые поставщики подали в суд и выиграли, но рассчитываться по иском нечем. А в середине марта около 100 сотрудников отправили на простой с содержанием в размере двух третий от среднемесячной зарплаты. Но денег не дали.

«С нами рассчитались только за февраль, – говорят сотрудники. – за последние 5 месяцев мы не получили ни копейки, не платят даже тем, кто уволился».

Уфалейцы обратились в прокуратуру, Следственный комитет. Но пока дело с мертвой точки не сдвинулось. Те, кто уволился на минувшей неделе, не могут ни устроиться на новую работу, ни зарегистрироваться на бирже труда, так как бывший работодатель не передал данные в ФСС, хотя должен делать это в день увольнения.

Прокуратура предлагает сотрудникам депо подавать индивидуальные иски в суд, но там их не принимают без справки об общей сумме задолженности. А получить эту справку невозможно: в депо отключены свет и интернет. Более того, сервер с программой «1С Бухгалтерия» увезли в Екатеринбург. «Замкнутый круг какой-то», – констатируют уфалейцы.

«Новый День» отправил официальный запрос в ЗАО «Уралгоршахткомплект» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступило.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

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