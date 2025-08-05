Мэрии Челябинска рекомендовали разрешить фирме, связанной с К&Б, строительство офисного здания в частном секторе

Проект строительства двухэтажного офисника рядом с челябинским поселком Колхозный прошел публичные обсуждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , комиссия по проведению публичных слушаний и обсуждений не нашла оснований для отказа в согласовании нового проекта компании «Мистраль» по строительству офисного здания на пересечении улиц Чайковского и Коммунальной в Калининском районе. Соответствующее заключение опубликовано на официальном сайте мэрии Челябинска.

Речь идет о земельном участке рядом с поселком Колхозный. Скандал вокруг него вспыхнул в 2023 году, когда связанная с торговой сетью «Красное&Белое» фирма заявила о планах строительства здесь многоэтажного офисника. Правда, теперь масштаб здания существенно меньше предыдущего проекта.

Напомним, в 2023 году коммерсанты заявили о планах строительства в границах улиц Чайковского, Развития, Джамбула и Коммунальной здания площадью от 9,3 тысячи до 19,9 тысячи квадратных метров высотой в семь этажей. Также проект предполагал оборудование рядом с семиэтажкой парковки. По уверениям застройщика, новая постройка должна появиться на участке, принадлежащем компании.

Подобная перспектива не вызвала восторга у жителей поселка Колхозный. По словам челябинцев, даже если само здание и уложится в оговоренные границы, «пятно застройки» все равно за них выйдет.

Еще одна проблема – коммунальные ресурсы. Новое здание явно увеличит нагрузку на сети, утверждали челябинцы. А в поселке и до этого были проблемы с электроснабжением.

Наконец, раскинувшаяся рядом с огородами и частными домами стоянка тоже не вызывала восторга у обитателей поселка.

В 2023 году, несмотря на громкие протесты жителей, городские власти признали слушания состоявшимися, а затем и утвердили изменения в градостроительной документации, позволяющие начать подготовку к строительству. Однако реализовать проект тогда так и не удалось.

Теперь собственник участка планирует строительство двухэтажного офисного здания с общей площадью 468,8 квадратных метра. А парковка вместо заявленных некогда 156 машиномест будет рассчитана на 10.

Комиссия рекомендовала выдать разрешение на строительство. Вместе с тем, «учитывая, что застройка указанной территории вызывает широкий общественный резонанс у жителей поселка Колхозный», комиссия посоветовала организовать совместную встречу застройщика с представителями инициативной группы жителей поселка и участием представителей мэрии и городской Думы.

Окончательное решение должен принять глава Челябинска Алексей Лошкин.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube