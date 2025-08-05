В СКР начали служебную проверку в отношении главного следователя Южного Урала

После скандала вокруг «Южуралзолота» и его бывшего владельца в отношении руководителя следственного управления СКР по Челябинской области начали служебную проверку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, соответствующее поручение дал глава силового ведомства Александр Бастрыкин.

«В ряде средств массовой информации и соцмедиа опубликованы материалы о возможной противоправной деятельности руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Алексея Колбасина, – рассказали представители ведомства. – В связи с этим Александр Бастрыкин поручил подразделениям центрального аппарата ведомства провести служебную проверку, тщательно изучить изложенные в публикациях сведения и дать им правовую оценку».

Напомним, ранее стало известно об аресте счетов Алексея Колбасина в рамках обеспечения иска Генпрокуратуры к бывшему хозяину холдинга «Южуралзолото», вице-спикеру Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову.

Надзорное ведомство обратилось 30 июля в Пластский городской суд с требованием взыскать с бизнесмена экологический ущерб, который могла нанести деятельность ранее принадлежавших ему предприятий, оценив его в 3,9 миллиарда рублей.

В качестве соответчиков Генпрокуратура указала руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Алексея Колбасина, а также курировавших Южный Урал заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова и бывшего замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислава Потапова. В иске утверждается, что руководители силовых и надзорных структур не обеспечили должный контроль за работой предприятий Струкова. А потому должны нести солидарную ответственность за причинение вреда экологии.

Как уточнили в Федеральном службе судебных приставов, ведомство получило также исполнительные документы в отношении самого Струкова и членов его семьи – всего восемь человек.

Счета всех восьмерых арестованы.

Напомним, 11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО ЮГК) и других активов, находившихся под контролем вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова, и передаче их в доход государства.

В решении говорилось , что оно должно быть исполнено незамедлительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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