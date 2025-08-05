Фигурант дела, связанного с аферой в конной школе «Рифей» в Челябинске, пытался оспорить приговор

Вступил в силу приговор челябинцу, обещавшему тренеру конной школы «Рифей» «отмазать» ее от реального срока.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 5 августа, Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на приговор Центрального районного суда Челябинска в отношении местного жителя, осужденного за мошенничество.

Дело южноуральца связано с нашумевшим расследованием о мошенничестве в конно-спортивной школе «Рифей». Напомним, тренер образовательного учреждения вместе с подельниками присвоила почти 2 миллиона рублей. Они покупали лошадей, а затем продавали их школе по завышенной стоимости.

Чтобы избежать реального срока, женщина обратилась к знакомым, пообещавшим за взятку решить вопрос.

В сентябре 2023 года челябинец сообщил ей, что на взятки правоохранителям судьям потребуется 1,5 миллиона рублей. На самом деле заниматься делом тренера спортшколы он не собирался, а деньги планировал забрать себе.

Но при передаче ему первых 500 тысяч рублей посредника между женщиной и мошенником задержали. Деньги изъяли.

Вину челябинец признал в полном объеме.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом 500 тысяч рублей. Однако, приговор оспорил адвокат южноуральца. В суде апелляционной инстанции сторона защиты просила суд с учетом признания вины и заключения досудебного соглашения назначить условный срок наказания.

Но судья оставил приговор без изменения. Он вступил в силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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