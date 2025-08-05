ХК «Трактор» обновил тренерский штаб наполовину

«Трактор» представил обновленный состав тренерского штаба.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», в предстоящем сезоне главному тренеру клуба Бенуа Гру будут помогать семь специалистов.

«В межсезонье команду покинули пять представителей тренерского штаба: Борис Миронов, Юрий Кузьменков, Максим Смельницкий, Даниил Бабенко и Владимир Гапонов. Хоккейный клуб «Трактор» благодарит каждого за вклад в успехи команды и желает удачи на новых местах», – заявили представители клуба.

С прошлого сезона в штабе остались главный тренер Бенуа Гру, ассистент Рафаэль Рише, тренер вратарей Петер Шкрабел, а также тренер по общефизической подготовке Кирилл Гарифуллин.

Также ассистентами главного тренера станут Марио Рише и Дмитрий Черных.

Марио Рише – родился 23 апреля 1965 года в Турсо (Канада). Начал тренерскую карьеру в 1997-м в юниорских лигах Канады. Наибольшее количество времени провел в QMJHL (1998/99, 2001-2006, 2007-2009), где работал главным тренером клубов «Кэйп Бретон Скриминг Иглз» и «Гатино Олимпикс». Летом 2009-го перебрался в Австрию, где возглавил «Зальцбург». С тех пор Рише постоянно работал в Европе, являясь главным тренером «Грац 99» (Австрия), «Пустерта/Вал Пустерия» (Италия), «Эйспиратен Криммитшау» (Германия), а также французского «Амьена», который возглавлял семь лет (2016-2020, 2023-2025). Становился обладателем Суперкубка Италии (2015), Кубка Франции (2019, 2020), выигрывал серебряные медали Континентального Кубка (2023), а также был выбран тренером года во Франции (2018). В «Тракторе» специалист будет отвечать за игру обороны и меньшинство.

Марио Рише присоединится к клубу после того, как завершит процесс с оформлением документов. Его обязанности по работе с защитниками временно будет выполнять ассистент главного тренера «Белых Медведей» Дмитрий Костромитин.

Дмитрий Черных – родился 27 февраля 1985 года. Воспитанник воскресенского «Химика». Всю карьеру провел на высшем уровне, выступая во многих клубах России в Суперлиге, ВХЛ и КХЛ. Мастер спорта России. С 2022 года начал тренерскую карьеру. Являлся ассистентом в МХК «Спартак» (2022/23) и АКМ / АКМ_Юниор из Тулы (2023-2025). В «Тракторе» помимо функционала помощника Бенуа Гру Черных будет выполнять обязанности тренера-аналитика.

Официально позицию тренера-аналитика займет Александр Соловьев. Он родился 18 августа 1996 года в Москве. Всю карьеру работал в КХЛ, являясь видеотренером «Спартака» (2018-2024).

Еще один новичок – Михаил Бутуев. Вместе с Кириллом Гарифуллиным он займется общефизической подготовкой «черно-белых». Бутуев родился 19 марта 1988 года в Челябинске. Является мастером спорта России по конькобежному спорту. На протяжении трех лет (2018-2020) организовывал тренировочные лагери вместе с тренером «Далласа» Станиславом Туголуковым, в которых принимали участие многие ведущие челябинские хоккеисты НХЛ и КХЛ. В сезоне 2023/24 был тренером по общефизической подготовке в подмосковном «Витязе».

Челябинск, Виктор Елисеев

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