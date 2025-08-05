На курортах Магнитки прошел масштабный спортивно-музыкальный фестиваль

На курортах ММК прошел грандиозный спортивно-музыкальный фестиваль MMK WILD FEST.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», курорты «Банное» и «Абзаково» в пятый раз приняли всероссийский трейл-фестиваль MMK WILD FEST, организованный при поддержке ПАО «ММК» и собравший тысячи поклонников активного отдыха.

Это проект крупнейшей компании по развитию и популяризации трейл-забегов WILD FAMILY и ММК-Курорт. MMK WILD FEST является одним из самых успешных мероприятий сезона, поскольку именно в локациях здравниц ММК сложились максимально благоприятные условия для проведения такого масштабного мероприятия: живописные горные ландшафты, чистейшее озеро Банное, развитая санаторно-курортная инфраструктура ММК-Курорт.

Здесь имеется возможность проводить и соревнования по плаванию, и заезды на велосипедах, и трейлраннинг. Такое сочетание природных и инфраструктурных преимуществ делает курорты ММК идеальной площадкой для проведения масштабных мультиспортивных событий, где спортивные соревнования органично сочетаются с фестивальной атмосферой и развлекательной программой.

Крупнейшая плавательная серия X-WATERS и WILD FAMILY – уникальный в России формат сотрудничества, объединяющий свои соревнования в рамках одного фестиваля.

«Это уже пятый фестиваль, который мы принимаем, – отметил директор ООО «Санаторий Юбилейный» Егор Кожаев. – С самого начала мы были уверены, что забеги WILD FAMILY привлекут любителей активного образа жизни. Так и произошло. Если в первый год обычный трейловый забег собрал около 700 участников, то сейчас MMK WILD FEST – это уже полноценный большой фестиваль спорта, семейного отдыха и музыки».

В течение трех дней участники фестиваля соревновались в семи видах активностей для всей семьи: забеги по пересеченной местности на различные дистанции, вплоть до максимальной – 100 километров между Абзаково и Банным, велозаезды, заплывы в открытой воде и на сапах. Вечерами была организована грандиозная концертная программа с топовыми музыкантами страны – гостей радовали своим творчеством группа кавер-панк «Приключения Электроников» и хедлайнер мероприятия Айова.

Фестиваль MMK WILD FEST собрал 4 тысячи гостей и участников из разных уголков России: Урала, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны, и подтвердив статус одного из самых популярных спортивно-музыкальных событий лета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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