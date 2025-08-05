В центре Челябинска столкнулись два трамвая

Движение трамваев изменено из-за ДТП на пересечении проспекта Победы и улицы Российской.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария произошла сегодня, 5 августа, на перекрестке проспекта Победы и улицы Российской. Об этом сообщают очевидцы.

В «ЧелябГЭТ» подтвердили, что из-за ДТП изменено движение следующих через перекресток трамваев. «Движение организовано: с проспекта Победы и улицы Российской – до ЧГРЭС; с Чичерина до Депо №2», – сообщили представители перевозчика. Причина изменений, по данным предприятия, – сход вагона.

Еще одна авария с участием трамвая произошла, по информации «ЧелябГЭТ», на остановке «Лакокрасочный завод» на Свердловском тракте. В связи с этим стоит движение трамваев в направлении северо-запада.

Челябинск, Виктор Елисеев

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