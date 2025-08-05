Власти Челябинской области займут 2,9 миллиарда рублей на финансирование инфраструктурных проектов

Челябинская область получит 2,9 миллиарда рублей на финансирование инфраструктурных проектов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, на заседании штаба с регионами, который провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, одобрена заявка Южного Урала на получение казначейских инфраструктурных кредитов в размере 2,9 миллиарда рублей.

Эти средства планируется направить на капитальный ремонт девяти участков сетей водоотведения общей протяженностью 14,6 километра (диаметром от 300 до 2 тысяч миллиметров) в Челябинске, а также на реконструкцию сетей водоснабжения общей протяженностью 13,9 километра (диаметром от 160 мм до 500 миллиметров) в Копейске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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